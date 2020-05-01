مريم حسين : البصق فى وجه رامز جلال أهون من هذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 مايو 2020 08:40 مساءً - ‏25 دقيقة مضت أخبار المشاهير 98 زيارة

هاجمت الفنانة المغربية، مريم حسين، برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال وهو برنامج مقالب للمشاهير.

وقالت حسين، إن “البصق” في وجه الفنان المصري رامز جلال، أهون عليها من إذلال نفسها ومدحه بكلمات يختارها، كما يفعل مع ضيوف برنامجه

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وأكدت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، أنها لا توافق على الظهور مع رامز جلال لمدحه وشتم نفسها، قائلة: “لن أظهر حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار”.