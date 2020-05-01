شكرا لقرائتكم خبر عن "رب العباد".. أغنية دينية جديدة لـ هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

وكان هانى شاكر، أعلن عن طرح ألبوم ديني قريبا بعنوان "بطلب رضاك"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

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يذكر أن هانى شاكر طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.

من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

في سياق آخر انتهى هانى من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ لأول مرة لها في تجربة الإخراج، والأغنية قد تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.