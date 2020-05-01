شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأصل والصورة.. شوف فارس الحقيقى ضحية استهداف موكب وزير الداخلية فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، ملحمة بطولية خاضها رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصرى جنبًا إلى جنب فى مواجهة خطر جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع العناصر المتشددة المنتمية إليها، التى هددت أمن واستقرار الوطن قبل سنوات حتى تمكن المصريين من لفظهم خارج المجتمع وإفساد مخططاتهم، ما أدى إلى سجن وهروب قيادات الجماعة الإرهابية خارج مصر.

وإلى جانب تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال السنوات الماضية، كان هناك ضحايا أبرياء للأعمال الشيطانية التى نفذتها الجماعات الإرهابية والتكفيريين داخل القاهرة، منهم الطفل فارس، الذى تعرض لبتر فى القدم، إثر إصابته فى عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة فى مدينة نصر، مطلع سبتمبر 2013، وذلك أثناء انتقاله لمقر الوزارة فى سط البلد.

أعاد إلى الأذهان ذكرى هذا الحادث الأليم وإصابة الطفل الصغير خلال العملية الإرهابية لاستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق، مشاهد الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار، حيث ظهر الطفل بقرب كشك لشراء كيس شيبسى فى نفس توقيت تنفيذ العملية الإرهابية، وأشار القائمين على العمل الدرامى أن الطفل الذى ظهر فى المشهد كان مصيره التعرض لإصابه وخضوعه لعملية بتر بإحدى قدميه.

وانتقالًا من الشاشة الصغيرة إلى الواقع، انتشرت صور الطفل فارس الحقيقى عبر منصات السوشيال ميديا أثناء احتجازه فى المستشفى عام 2013، وقالت إحدى المغردات عبر "تويتر" من حساب باسم شيماء، "دى الصورة الحقيقية للطفل فارس اللى ظهر فى مسلسل الاختيار ورجله اتبترت وهيعيش طول عمره عاجز بسبب المجرم هشام عشماوى اللى خطط لاغتيال وزير الداخلية الأسبق.. وعلى فكرة مش دا الطفل الوحيد اللى اتصاب.. فى طفل تانى اسمه عصام 15 سنة اتصاب بشظايا فى رقبته وربنا نجاه".





وبالعودة للأرشيف، كان لكاميرا ”الخليج 365”، لقاءً مع الطفل فارس ووالده داخل المستشفى، حيث قال حجازى شوقى والد الطفل المصاب – آنذاك – "حصله بتر فى رجله"، وعن سبب تواجده فى مكان الحادث، أضاف "أنا حارس فى عمارة جنب عمارة الوزير وهو راح يجيب طلب لحد من السكان.. ولما اتأخر روحت عشان أشوفه وأنا بعدى الناحية التانية راح الانفجار ضرب.. جريت وفى ناس شالته وخدته صيدلية وبعتولى قالولى ابنك متعور.. وعلى ما روحت هناك ملقتهوش وقالولى عربية إسعاف تبع الحكومة جت شالته".

وأضاف "لفيت عليه 4 مستشفيات ملقتهوش وفى الآخر لقيته فى المستشفى دى.. جينا نشوفه قالوا دا فى أوضة العمليات استنوا لما يطلع.. طلع من أوضة العمليات لقينا فى رجله الشمال 4 صوابع ضايعين وصباع واحد بس اللى موجود.. وإصابات كتير سطحية فى جسمه"، فيما قال الطفل فارس، باكيًا، "رجلى وجعانى.. تعبان ومش قادر".





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هذا ويحقق مسلسل "الاختيار"، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وثق لحظات صعبة عاشها المصريون من محاولات الإرهاب النيل من أبناء الشعب المصرى ورموزه، وذلك منذ عرضه بداية من شهر رمضان الحالى.

ويوثق مسلسل الاختيار بطولات الشهيد أحمد المنسى، وفى المقابل الآخر يوثق الاختيار الأسوأ للإرهابى هشام عشماوى، وجرائمه التى ارتكبها فى حق الوطن والمجتمع، حتى يعلم الجميع الفرق بين زميلين أحدهما اختار معسكر الوطن والأخر فضل معسكر الإرهاب.

وتعد من أبرز الجرائم التى ارتكبها "عشماوي" ووثقها المسلسل، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى 5 سبتمبر سنة 2013، من خلال رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.