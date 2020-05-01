شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى وليلى علوى وعمرو يوسف ينعون شهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الكبيرة ليلى علوى، على نعى شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة فى بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجموعة من التكفيريين من عناصر الإرهاب لاستهداف رجال الجيش فى سيناء، وكتبت عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" "تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن أبطال مدينة بئر العبد، ربنا يرحمهم ويحفظ مصر وشعبها من الفتن".



الفنانة ليلى علوى تنعى على انستجرام

كما نعى النجم أشرف عبد الباقى شهداء بئر العبد فى رسالة على حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "البقاء لله فى شهداء الوطن. ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم يا رب"، فيما عبر الفنان عمرو يوسف عن حزنه من استشهاد رجال أبطال من القوات المسلحة فى العملية الإرهابية فى بئر العبد قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم ارحم شهداءنا الأبطال، مصر لن تركع أبداً".



الفنانة عمرو يوسف على انستجرام



اشرف عبد الباقى على انستجرام

وكانت قد وجهت الفنانة إنجى وجدان، التحية إلى أبطال القوات المسلحة فى بئر العبد على حسابها بـ"انستجرام"، وعلقت قائلة: "بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر في سيناء".