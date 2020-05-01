شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: سأتزوج بدون حفل زفاف إذا أستمر الحجر الصحى لـ أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الأردنية ديانا كرزون بأنها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، إلا أن الفن أبعدها عن تحقيق هذا الحلم، رغم إنها حاصلة دبلوم في إدارة الطيران، وتابعت، أنها تعشق الطيران مما جعلها في كافة رحلاتها تسعى للدخول إلى غرفة القيادة وإلقاء التحية على الكابتن ومساعديه، فيما نظراتها تجول في كل زوايا الغرفة التي ابتعدت عنها كثيرا.







وأكدت ديانا كروزن في تصريحات تليفزيونية، وعبر برنامج "سكايب" تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تواجهها البلاد، أن الشخص ‏يحتاج إلى خمسة أمور في حياته لكي ينجح، وهي الثقة في النفس، والإصرار على التنفيذ، والتفاؤل، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين، مشيرة إلى ان تلك الطريقة أفادتها كثيراً في التعامل مع التنمر الإلكتروني الذي يعانيه أغلب المشاهير من إشاعات وأخبار كاذبة وتدخل في حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط احمر .





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وأضافت ديانا كرزون أنها ليست ضد مشاركة جمهورها في كل ما يدخل الفرح عليها وعلى جمهورها، ضمن حدود لا يجب ان نتجاوزها، وحول زواجها قالت، انا من اشد المتقيدين بالتعليمات التي تطلقها الحكومة الأردنية وقالت اذا استمرت حالة الحجر الصحي لأشهر قادمة فان زواجها سوف يكون بدون حفل امتثالا للقرارات الحكومية، فيما لم تعلن رسميا عن موعد حفل الزواج على الإعلامي معاذ العمرى.

وأضافت ديانا كرزون أنها ليست ضد مشاركة جمهورها في كل ما يدخل الفرح عليها وعلى جمهورها، ضمن حدود لا يجب ان نتجاوزها، وحول زواجها قالت، انا من اشد المتقيدين بالتعليمات التي تطلقها الحكومة الأردنية وقالت اذا استمرت حالة الحجر الصحي لأشهر قادمة فان زواجها سوف يكون بدون حفل امتثالا للقرارات الحكومية، فيما لم تعلن رسميا عن موعد حفل الزواج على الإعلامي معاذ العمرى.