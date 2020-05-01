شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشيد بأداء ابنه فى "خيانة عهد": "بصراحة عامل دور حلو قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم مصطفى قمر، بدور ابنه الفنان الشاب تيام قمر فى مسلسل خيانة عهد مع الفنانة الكبيرة يسرا وحلا شيحة، وشارك مصطفى قمر صورة لابنه تيام عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، ظهر فيها خلال مشاركته فى المسلسل، وعلق قائلا: "مبرووووووك يا تيمو باركوا لتيام قمر يا جماعة بصراحة عامل دور حلو قوى".



مصطفى قمر يشيد باداء ابنه فى المسلسل

وقبل أيام، هنأ النجم مصطفى قمر، نجله تيام قمر، بدوره فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذى يعرض فى رمضان المقبل، حيث نشر قمر، بوستر من المسلسل لنجله تيام، وعلق على الصورة قائلا، "باركوا لتيام قمر ياجماعة مسلسل رمضان القادم بإذن الله عامل دور جاااااامد مبروك ياتيمووووو".

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و على جانب آخر، كان المنتج جمال العدل، قد كشف عن سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا، من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، مؤكدا أن سبب التغيير هو عدم معرفة معظم الناس فى الدول العربية، معنى "عيرة".

وقال المنتج جمال العدل، خلال تصريحات تلفزيونية: "خيانة عهد كان أحد الأسماء الموجودة، وعجبنا جدا لما طلع فى نفس التوقيت، لكن كان فيه ناس مثلا فى الجزائر بتسألنى عن إيه كلمة عيرة مش فاهمينها، قالك يعنى إيه عيرة، عايزين يفهموا اللفظ وفيه ناس بالنسبة لهم اللفظ تقيل شوية".

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.