شكرا لقرائتكم خبر عن "الحزن واحد والأسباب مختلفة".. شعار محمد رمضان ونور اللبنانية وادوارد فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحزن واحد والأسباب مختلفة".. هو الشعار الذى يجب أن يطلق على الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، بعد أن تسببت أحداث هذه الحلقة في حزن مشاهدى ومتابعى المسلسل، بسبب العديد من المشاهد التمثيلية التي أتقنها جميع أبطاله سواء محمد رمضان أو نور اللبنانية أو إدوارد أو المخرج محمد سامى، بعد أن أبدعوا في توصيل مشاعر واحساس الحزن الى الجمهور المتابع لهم، خاصة بعد اختلاف أسباب الحزن فيوجد شخص يحزن على فقدان زوجته، والآخر يحزن على فراق أخيه، والآخر يبكى من الندم على ما فعله، والبعض يحزن لمجرد فقدان شخص حتى ان لم تربطه به صلة قرابة أو علاقة قوية.





فرصد المخرج ومؤلف العمل محمد سامى، خلال أحداث الحلقة مشهد حزن " عبد المحسن" ادوارد، بعد خبر نجاح تنفيذ مخطط قتل شقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان، بسبب الندم، لأنه كان يعلم بمخطط أشقائه وكان متفق معاهم ولكنه شخص ساذج أو كما يقال "لا بيحل ولا بيربط"، ورغم سذاجته الا أنه عنف أشقاءه بسبب ما فعلوه بأخيهم من أجل الميراث، ورغم هذا قام اخوته بتنفيذ مخطط آخر بعد فشل المحاولة الأولى التي تسببت في مقتل زوجته وابنه فقط.





المشهد الثانى وكان لدى الفنانة ريم سامى التي تجسد دور "نورا" شقيقة "رضوان البرنس"، والتي انهارت من البكاء بسبب الحادث الذى تعرض له شقيقها ووفاة زوجته أيضا، حيث أنها شخصية طيبة تحب أخيها ولا تفكر في أي شر له، كما ان الحزن انتابها أكثر بعد معرفتها وتأكدها من أن أشقاءها وراء هذا الحادث.





المشهد الثالث كان من نصيب النجمة نور اللبنانية من خلال شخصية "علا"، التي كانت تحاول الاتصال بـ "رضوان البرنس" قبل معرفتها بأنه تعرض لحادث مأساوي، ولكن هاتفه كان مغلق، وبعد معرفتها بالخبر ذهبت مسرعة للمستشفى والدموع تساقطت رغما عنها بعد رؤيتها لـ "رضوان البرنس" في غرفة العمليات، لأنه كان الشخص الذى تكن له الاحترام كما أنه الشخص الوحيد الذى كان يقف بجانبها في كل المواقف حتى ان تعرض لأزمات كبيرة.

Advertisements





أما المشهد الرابع فكان من نصيب النجم محمد رمضان من خلال شخصية "رضوان البرنس"، والذى استيقاظ "رضوان البرنس" محمد رمضان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب حادث التصادم الذى أودى بحياة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وسأل الممرضة عنهما، ولكنها أخبرته بأن زوجته توفيت هي والطفل، أما ابنته فهى بخير، فانتاب "رضوان" الحزن والبكاء بعد سماع الخبر من البكاء واضطر الطبيب إلى إعطاء مخدر بعد انهيار أعصابه.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.