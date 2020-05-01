شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: الرحمة والخلود للشهداء الأبطال الذين ارتقوا فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الأردنى منذر رياحنة، شهداء الجيش المصرى فى سيناء، ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم، الذى وقع فى مدينة بئر العبد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ولا هوية.

وكتب رياحنة، عبر حسابه على تويتر:"الإرهاب لا دين له ولا هوية.. الرحمة والخلود للشهداء الأبطال الذين ارتقوا جراء عبوة الغدر فى سيناء، والله يحفظ جنود الجيش المصرى الذين يخاطرون بحياتهم حفاظاً على أمن وأمان شعبهم، مصر أقوى من الإرهاب".





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر.

Advertisements

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

من ناحية أخرى، يعرض للنجم الأردنى منذر رياحنة، ضمن سباق موسم رمضان الدرامى فى الخليج العربى، مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، بطولة السعودى عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروى قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل فى عام أطلق عليها عام الموت الذى شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب فى زمن النزاعات.