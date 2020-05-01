شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنضم لدعوة آسر ياسين وتنعى شهداء القوات المسلحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة يسرا شهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة فى بئر العبد، بحسب ما أعلن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، ونشرت يسرا عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة وهى تحيى أبطال القوات المسلحة، وعلقت "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بضمم صوتى لزملائى فى الحداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا".



يسرا على انستجرام

وكان آسر ياسين نشر صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".



يسرا

وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.