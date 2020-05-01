شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تحتفل بالشهر المريمى: "العدرا ترافق أيامكم ببركاتها الأمومية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة سيرين عبد النور، ببداية الشهر المريمى، لتكريم السيدة العذراء مريم، قائلة عبر حسابها الرسمى بتويتر "الله يباركن بشهر أيار والعدرا ترافق أيامكن ببركاتها الأمومية.. خدو دقيقتين من نهاركن وصلو التبشير الملائكى".



سيرين عبد النور

وفى سياق آخر طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.

وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على صورة حديثة لها "اليوم الوقت المناسب بالظرف يللى نحنا فيه إن الانسان يعيد حسباته قدام ربنا يسأل حالو انا ليش عم بأذي بكلامي ليش عم بحقد بلا سبب او مع سبب ليش ما بعيش وبعَّيش يللي حوليي بسلام ليش بدنا نحَّمل روحنا عبء واعمال شريرة".

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وتابعت: "بفوت على التواصل الاجتماعى بنصدم من كمية الحقد والكلام القاسى بحق بعضنا لا بالدين منتفق ولا على محبة الآخر منتفق كل الوقت تمسخر وأحكام وطاقة سلبية بدى أطلب من الناس الموجودة يشاركونى آيات قرآنية وآيات من الإنجيل تنهى عن الأذى".

وكانت احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بيوم "جمعة الآلام" أو كما يطلق عليها "الجمعة العظيمة"، مؤكدة أن يسوع صلب لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا.

وقالت سيرين عبد النور: "صلب يسوع لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا، تذلل ولم يفتح فاه! كشاة تساق إلى الذبح وكشاة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه! سكب للموت نفسه، وأحصى مع الأثمة وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع فى المذنبين.

ودخلت النجمة اللبنانية فى جدل مع عدد من المتابعين، بسبب يوم الآلام، قائلة: "لا نستطيع أن نقارن بين آدم الإنسان المخلوق وبين السيد المسيح غير المخلوق، والذى به كان كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان"، كما أنه لم يُذْكَر عن آدم أنه كلمة الله وروحٌ منه".