شكرا لقرائتكم خبر عن محمدعدوية يطرح ثانى أدعية شهر رمضان "يارب أنا بدعيلك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد عدوية دعاء جديد يحمل اسم "يارب انا بدعيلك" بمناسبة شهر رمضان المبارك وهو من كلمات السيد علي وتوزيع إلهامي دهيمة وألحان احمد البرازيلي وحاز على نسب مشاهدة عالية، ويعد هذا الدعاء الثاني له خلال الشهر حيث طرح مؤخرا دعاء "اقبل دعائى" وهو من كلمات إسلام فتحى وألحان إسماعيل عبده وإنتاج ياسر حسانين، ويقول الدعاء "اقبل دعائى ياربنا وارحمنى من شيطان كفر، واغسلنى من ذنبى الكبير، وسامحنى في وقت السفر، انا نسيت فرضى الكريم ونجانى في وقت الخطر".

وقدم مؤخرا محمد عدوية تتر مسلسل "عمر ودياب" أغنية تحمل اسم "اه ياسبع صنايع" وحققت نجاح كبير وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

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مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".