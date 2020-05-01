شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن "البرنس": المشروع الناجح منظومة متكاملة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه النجم محمد رمضان، هذا العام، بمسلسله "البرنس"، والذى يشاركه به البطولة، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، ويتولى إخراجه المخرج محمد سامى، حيث يتصدر المسلسل يوميا قوائم الأكثر بحثا وتداولا.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو من كواليس المسلسل، وبعض مشاهد من حلقاته، وأيضا أثناء الاحتفال بانتهاء التصوير، و"تورتة" الاحتفال، وعلق رمضان على الفيديو، "البرنس المشروع الناجح منظومة متكاملة .. ثقة فى الله نجاح".



أثناء التصوير

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تورتة الاحتفال



محمد سامى ورمضان ودنيا فى الكواليس

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.