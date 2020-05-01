فيديو .. حمدي المرغني بألف لون في الحلقة الـ 8 من رامز مجنون رسمي

استضافت الحلقة السابعة من برنامج رامز مجنون رسمي الفنان حمدي المرغني، وخلال الحلقة يتم خداعه وإقناعه بأنه يصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم يجلس على كرسي وتسأله أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وتنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم بيومي فؤاد، ومحمد صلاح، ورامز جلال، والذي يخترق الصورة وليتفاجأ حمدي به.

ويطالبه رامز بالخضوع للمقلب الذي يتعرض من خلالها للصعق بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهدده بوضع حيوانات به فيترجاه أنه يتوقف لخوفه منه، ويبدأ حمدي بالصراخ والضحك الهستيري فيطالبه رامز بإخراجه ويحاول تهدئته قبل أن يستدرجه للجزء الأخير من المقلب ويسقط في حفرة الماء ليعلن

Advertisements

انتهاء المقلب.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

شاهد من هنا