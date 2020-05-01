مايا دياب تطلق تحدّ جديد ضد تعنيف المرأة والطفل في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الفنانة مايا دياب "جمعية أبعاد" ضد تعنيف المرأة او الطفل خصوصا في ظل الفترة الحالية من الحجر المنزلي.
وأطلت مايا بفيديو تحدي وتواصلت فيه مع المتابعين بلغة الاشارات، وطلبت من كل أمرأة او طفل أو أي شخص يعاني من العنف المنزلي التبليغ عن العنف والمنظمة ستساعدهم وعلقت : "إذا كنتِ ضحية العنف المنزلي أو طفل عم يتعنف من أهلو أو بتعرفي حدا عم يتعنفما تترددي واتصلي عل رقم٨١٧٨٨١٧٨ ٠٠٩٦١
وكانت “منظمة أبعاد” قد قامت بحملة الكترونية دعت فيها للتضامن مع النساء المعنفات المحتجزات في منازلهن التزاماً بإجراءات الحجر المنزلي .
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