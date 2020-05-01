ماغي بو غصن زوجة مخدوعة على أغنية أصالة نصري "أنا بتخان"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ​ماغي بو غصن​ مقطع من مسلسل اولاد آدم على أغنية الفنانة السورية ​أصالة نصري​ أنا بتخان بعد تعرضها للخيانة من قبل زوجها الممثل مكسيم خليل في المسلسل .

وعلقت ماغي: "أنا بتخان.. ومش حاسة بأمان خالص.. أنا خايفة.شو بحب صوتك وإحساسك أصالة".وكانت قد اشادت أصالة بمسلسل "أولاد آدم" الذي اختارته لمشاهدته للممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، اذ انها كتبت على صفحتها الخاصة: "اخترت تابع اولاد ادم مو معقول شو مُتقن والكلّ مبدّع والرّائعه ماغي بو غصن ناضجه وعميقه وبسيطه .. براڤو للكلّ بهالمسلسل".

بدورها ردّت ماغي على أصالة بالقول: "شكرا يا حبيبة قلبي..صاحبة اطيب قلب..فرحت انك عم تتابعيه.. واشتقتلك".

يُذكر أن مسلسل "أولاد آدم"، من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ويشارك فيه أيضاً ندى أبو فرحات، رانيا عيسى، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوسن ورودني حداد، من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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