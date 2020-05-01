منذر رياحنة : "الإرهاب لا دين له ولا هوية"

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل الاردني ​منذر رياحنة​ شهداء الجيش المصري في سيناء، ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع في مدينة بئر العبد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ولا هوية.

وكتب رياحنة : "الإرهاب لا دين له ولا هوية.. الرحمة والخلود للشهداء الأبطال الذين ارتقوا جراء عبوة الغدر في سيناء، والله يحفظ جنود الجيش المصري الذين يخاطرون بحياتهم حفاظاً على أمن وأمان شعبهم، مصر أقوى من الإرهاب".

وكانت قد علقت يسرا: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بضم صوتي لزملائي في الحداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا".

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