ديانا كرازون تعلن مفاجأة تخصّ زواجها من معاذ العمري

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزونانها من اشد المتقيدين بالتعليمات التي تطلقها الحكومة الأردنية وقالت اذا استمرت حالة الحجر الصحي لأشهر قادمة فإن زواجها سوف يكون بدون حفل امتثالا للقرارات الحكومية، فيما لم تعلن رسميا عن موعد حفل الزواج على الإعلامي معاذ العمري.

واشارت ايضا بأنها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، إلا أن الفن أبعدها عن تحقيق هذا الحلم، رغم إنها حاصلة دبلوم في إدارة الطيران، وتابعت، أنها تعشق الطيران مما جعلها في كافة رحلاتها تسعى للدخول إلى غرفة القيادة وإلقاء التحية على الكابتن ومساعديه، فيما نظراتها تجول في كل زوايا الغرفة التي ابتعدت عنها كثيرا.

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