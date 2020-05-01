ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية يسرا شهداء القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا أمس في مصر، إثر انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد، ونشرت صورة وهي تحيي أبطال القوات المسلحة، وعلقت "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بضم صوتي لزملائي في الحداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا".

وكان الممثل ​آسر ياسين​ ايضا قد نشر صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تضم صوتها لزملائها وتقول: "رحم الله موتانا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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