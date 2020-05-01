تحديد أولى جلسات محاكمة سما المصري

ميرنا وليد - بيروت - حدّدت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس، جلسة 2 مايو/أيار المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية ​سما المصري​ لاتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".

وكان أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي قراراً بتجديد حبس المصري 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري لإتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وقيامها بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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