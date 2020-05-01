كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر هيثم شاكر في مهمة عمل مع منة فضالي في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الفنان هيثم شاكر، إلى الإسكندرية في مهمة عمل بتكليف من مالك الشركة الذي يعمل بها، حيث اصطحب معه في السفر الفنانة منه فضالي، جاء هذا ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حب عمري".

وخضعت الممثلة سهر الصايغ، إلى تغيير شكلها وعمل "نيولوك" لينطبق مع عملها الجديد في شركة ميدو عادل.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا. "حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

