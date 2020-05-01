تراند اليوم : اول ظهور لزوجة رامز جلال .. مش هتصدق هي مين

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة قديمة ونادرة منسوبة للنجم رامز جلال مع زوجته، وعلّقت بالقول :”صورة زوجة رامز جلال . . ما ادري ليش احس حياتها معاه فيلم رعب”.

يبعد رامز جلال، عائلته عن الإعلام، مع الإشارة إلى أن هذه الصورة كانت قد انتشرت سابقاً لرامز من دون التأكد إن كانت فعلاً من معه هي زوجته.

جدير بالذكر أنّ الفنّان رامز جلال حقق نجاحاً كبيراً، بعد عرض برنامجه رامز مجنون رسمي، المذاع عبر فضائية MBC مصر، كما تسبب في جدل واسع الأيام الماضية بسبب مطالبات لإيقافه، رافضين المحتوى الذي يقدمه.

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