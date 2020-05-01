تراند اليوم : نوال الزغبي تغني إتحربت في منزلها

تتابع اغنية الفنانة نوال الزغبي “اتحربت” نجاحها من خلال اعجاب الناس بها ودعم نوال المستمر لها وقد نشرت فيديو جديد من المنزل وبإطلالة منزلية تغني بها الاغنية بشكل مباشر وعلقت: “اتوجعت انا واتصدمت كنت هضعف بس قمت والحياة ادتني درس ابقى عايشة لنفسي

اغنية “اتحاربت” شارة المسلسل المصري “سلطانة المعز” الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

الجدير ذكره ان مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبد الرازق ومحمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغطي، محمد حاتم، انتصار، طاهرة والفنانة عليا وعدد آخر من الممثلين الشباب وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.