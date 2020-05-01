تراند اليوم : الشاعر ياسر التويجري : برنامج رامز جلال تافه ومبتذل ومفبرك

هاجم الشاعر ياسر التويجري، برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة “mbc مصر” خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن محتواه مُبتذل.

وقال التويجري خلال لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن برنامج رامز جلال مع احترامه الشديد لمقدمه كإنسان عربي مسلم، لكن ما يقدمه تافه جدًا ومبتذل ويحوّم الكبد.

وأضاف أن برنامج رامز جلال يستصغر من ذائقة المشاهدين؛ كون الجميع يعلم بأنه مفبرك وكذب، متابعًا: “أزين ما في برنامج رامز هذا العام هو الكرسي”.

وعن مدى إمكانية أن يكون ضيفًا على البرنامج، قال إن رامز جلال لا يتجرأ على دعوته لأنه يدري أنه سيفضحه أمام الجميع في اليوم التالي