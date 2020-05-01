تراند اليوم : سليم يحاول الإيقاع بين دنيا ونهى في ” لما كنا صغيرين “

عُرضت سابع حلقات مسلسل ” لما كنا صغيرين” بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى 2020.

تسمتمر النيابة فى التحقيق مه يحيى حول تورطه فى قضية الاتجار بالمخدرات ويعترف يحيى ذهبت إليه لمعرفة سبب طلاقه هو ودنيا واشتد الحديث واتهمها يحيى بوضع المخدرات فى منزلهم .

ويجتمع ياسين بفريقه ويحللون الموقف للوصول إلى حقيقة بينما يقابل سليم , وائل ويحاول إقناعه بنفس الكلام الذي قاله لدنيا سليم و يعرض على وائل فيديو لنهى وهي تطعن في دنيا من وراء ظهرها.

كما يحاول إقناعه أن يتحدث مع دنيا لتغير فكرتها عنه فيما تذهب الشرطة إلى منزل أهل نهم لتفتيشه.

“لما كنا صغيرين” بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.