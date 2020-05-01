احتل فيديو وقوع كل من وسام حنا وكارين رزق الله خلال تصوير احدى مشاهد مسلسل "بردانة أنا" اللبناني يوم أمس المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، شارك حنا متابعيه عبر حسابه الخاص على " إنستغرام " مقطع فيديو خطير من كواليس المسلسل. وظهر حنا في الفيديو يحمل كارين رزق الله ويصعد بها على الدرج حيث إرتطم رأسه بالحائط ليقف بعدها وتنقذهما العناية الإلهية. Advertisements وعلق حنا على الفيديو قائلا: ""بدّي اعتذر من الفيديو. بس رح شاركن اصعب واخطر لحظة صارت معنا اثناء تصوير بردانة أنا لما غبت عن الوعي ووقعت انا وحامل كارين على ضهرنا. وتوقف التصوير بوقتها. الله من عندو حمانا بوقتها وكان المخرج نديم مهناعم بيصوّر لقطة المشهد والكاتبة كلوديا مرليانعم تتفرج". يذكر أن "بردانة أنا" مسلسل لبناني يعرض على محطة "أم تي في"، كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج نديم مهنا، وبطولة، إلى جانب كارين ووسام، كل من بديع أبو شقرا وجوزف بونصار وجناح فاخوري وأليكو داود وغيرهم من ممثلي الدراما اللبنانية

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو خطير: فنان لبناني يفقد وعيه ويقع عن الدرج أثناء تصوير أحد المشاهد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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