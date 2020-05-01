صور.. طقوس حرق جثمان الفنان الهندي ريشي كابور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصدرت شرطة دلهي يوم الخميس 30 ابريل تصاريح تحرك لخمسة أشخاص من بينهم ابنة ممثل بوليوود الراحل ريشي كابور لزيارة مومباي ، حسبما ذكرت وكالة أنباء انى اى. حيث توفي ممثل بوليوود المخضرم ريشي كابور في مومباي بعد أن خسر معركته مع السرطان.

وقال نائب مفوض الشرطة (جنوب شرق) م. ر. مينا إن أربعة أشخاص آخرين سُمح لهم بالسفر إلى مومباي من دلهي إلى جانب ريديما كابور.

وأضاف مينا “إلى جانب ريديما - حصل بهارات ساهني وسمارة سهاني واكشاي ساهني ودريغا لاكشمي راي على إذن بالسفر إلى مومباي”.

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توفى ريشي كابور ، 67 عامًا ، الفائز بجائزة الفيلم الوطني ، في مستشفى Sir HN Reliance Foundation في مومباي. وأكد شقيقه راندير كابور الخبر.

وجاء في رسالة نشرتها عائلة كابور: “توفى ريشي كابور العزيز في الساعة 8:45 صباحًا في المستشفى اليوم بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الدم. قال الأطباء في المستشفى إنه تنمز بالقوة والجلد حتى النهاية ”.

فيما نعى الوسط الفني إلى جانب رجالات الأمة الهندية من الدبلوماسيين والسياسيين والرياضيين من جميع أنحاء البلاد رحيل الممثل الكبير المعروف أنه استقبل عدة أجيال على مر العقود. كما وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي كابور بأنه “قوة موهبة” وقال إنه يشعر بالقلق من وفاته .

وفي السياق، سُمح لرانبير و 19 آخرين بدخول محرقة الجثث. والأشخاص الأخرين هم: زوجة ريشي كابور نيتو كابور ، رانبير كابور ، ريما جاين ، مانوج جاين ، أرمان جاين ، آدار جاين ، أنيسة جاين ، راجيف كابور ، راندير كابور ، سيف علي خان ، كارينا كابور خان ، بيمال باريخ ، ناتاشا ناندان ، ابهيشيك باتشان ، د. وأدرجت في القائمة علياء بهات ، وأيان مكرجي ، وجاي رام ، وراهول رويل ، وروهيت داوان.