أخر ظهور للفنان الهندي ريشي كابور من المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان النجم الراحل ريشي كابور الذي توفي فجر الأربعاء 29 أبريل ، إثر معاناته من مرض سرطان الدم، أحد أبطال بوليوود الرومانسيين الأكثر شعبية جاء من عائلة لامعة من أربعة أجيال من النجوم الذين “ولدوا نجوم” ، وفقا لسيرة حياة العائلة.

كانت أسرة أسرة الممثل الهندي، قد أعلنت وفاته بعد ساعات من دخوله المستشفى بمدينة مومباي، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً.

ثحيق ذي نيوز استطاعت نشر أخر مقطع فيديو للنجم الراحل من على سرير المرض، والى جانبه أحد أقرايائه وهو يقوم بالغناء له

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من ناحية أخرى، جاءت عائلة كابور من بيشاور في باكستان، وهاجر إلى الهند بعد التقسيم في عام 1947. كان جد ريشي كابور يدير فرقة مسرحية بارزة. كان والده راج كابور يعتبر من أعظم الممثلين والمخرجين في بوليوود. كان يطلق عليه أيضا “رجل السينما الهندي”.

ظهر ريشي كابور لأول مرة كممثل طفل في عام 1970 في فيلم Mera Naam Joker ، الفيلم ، الذي أخرجه والده وأنتجه استوديو العائلة في بومباي ، تخبط في شباك التذاكر ، ولكن مع مرور الوقت أصبح أحد أكثر الأفلام الهندية مشاهدة.