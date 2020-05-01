حلا الترك تتكفل بتوفير ملابس العيد لـ150 طفل من المحتاجين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك في حملة «فينا الخير» التي اطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، ضمن خطط مكافحة كورونا.

حلا اعلنت تكفلها بملابس العيد لـ150 طفل وطفلة من المحتاجين واليتامي، ونشرت الفنانة الشابة صوراً من تجهيزاتها لحقائب الثياب، كما حرصت بنفسها على تسليم الحقائب التي حملت صورتها للجهات المسئولة عن توزيعها، وكان لافتاً اتخاذها للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا بارتداء القفازات والكمامة.

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الترك كتبت معلقة على الصور: «تضامناً مع الحملة الوطنية فينا خير والتي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يسعدني ويشرفني التبرع بثياب عيد لِ(١٥٠) طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك ، أعاده الله على الجميع وعلى وطني البحرين حكومةً وشعباً بالخير والبركة والصحة والعافية والأمن والأمان. كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية التربية الإسلامية لمساعدتي في توصيل الثياب لمستحقيها، واخص بالشكر الأخ الأستاذ حمد السبيعي»

فانز حلا تفاعلوا مع صورها بتعليقات أثنوا فيها على انخراط الفنانة الشابة في الأعمال الإنسانية، وشجعوها على الاستمرار في عمل الخير.

من ناحية أخرى، شاركت حلا الترك في أغنية وطنية جديدة بعنوان «عشان البحرين»، والتي تستهدف التوعية من فيروس كورونا، كما تضمنت رسالة شكر للأطباء، وهي من ن كلمات هشام الشروقي، وألحان بدر الذوادي، وشارك فيها عدد من النجوم، وأبرزهم محمد ياسين، سلوى بخيت، حسن محمد، مروة خليل، وفاء مكي، وغيرهم.