صورة تنبأت بمستقبل سيريناي ساريكايا الفني من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا محبيها ومتابعيها في تركيا بالعيد السنوي للطفل والسيادة الوطنية التركية، وفاجأتهم بنشر صورة طريفة من طفولتها.

سيريناي ظهرت في الصورة تجلس على كرسي وتتابع ربما عمل فني على الشاشة، حيث تفاعل فانز الفنانة التركية مع الصورة بتعليقات طريفة أبرزها ما لفت إليه البعض من تميز نظرتها وطريقة جلوسها التي توحي بأن هذه الطفلة ستكون ذات شأن فني مميز في كبرها، وهو ما تحقق، في الوقت الذي ألمح متابعيها إلى تغير ملامحها مع تقدم عمرها، خاصة أن سيريناي من المعروف عنها لجوئها لتقنيات التجميل الطبية.

على جانب آخر، تعيش سيريناي ساريكايا علاقة عاطفية جديدة مع الفنان التركي جيم يلماز الذي يكبرها بحوالي 19 عاماً منذ أشهر قليلة، ويأتي ذلك بعد إعلان سيريناي انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، تجهز سيريناي لفيلمها الجديد « Bergen »، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، ومن المقرر طرحه في صالات السينما 27 نوفمبر المقبل.