العثور على توأم ليلى علوي في أفغانستان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشرت في الساعات الماضية صوراً لفتاة ترتدي الملابس البدوية أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقوة الشبه بين صاحبتها وبين الفنانة المصرية ليلى علوي، حتى أن بعض النشطاء أكدوا أن الصور تعود للفنانة في شبابها.
قوة انتشار الصور دفع ليلى للتفاعل أيضاً معها، حيث اعادت نشر صورة للفتاة مع صورة لها، معربة عن شدة استغرابها من الشبه الكبير بينهما بتعليق كتبت فيه: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين»، وكان لافتاً اختيار ليلى لصورة ظهرت فيها بالـ«لوك» البدوي أيضاً، مما أبرز الشبه المثير بين الاثنتين.
شبيهة ليلى هي فتاة أفغانية تعمل موديل وعارضة أزياء، تُدعى «Sophie Jade Madine»، وقد تم التقاط صورها بالـ«لوك» البدوي ضمن جلسة تصوير عن حياة الجميلات في الصحراء.
يُذكر أن ليلى لم تشارك في الموسم الدارمي الجاري، وكان مسلسل «هي ودافنشي» آخر أعمالها الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان المصري خالد الصاوي، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.
أما آخر أفلامها فكان فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»÷ وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتشارك ليلى في بطولته أمام زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، أحمد الشرقاوي، وغيرهم.
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