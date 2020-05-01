دعوة للإتّحاد في ظل كورونا.. أوبرا وينفري وجوليا روبرتس في بث مباشر لمدة 24 ساعة

متابعة بتجــــــــــرد: تشارك أوبرا وينفري وجوليا روبرتس وديباك شوبرا والرئيس الأميركي السابق جورج دابليو. بوش، من بين نحو 200 شخصية ثقافية وروحية بارزة في بث مباشر مدته 24 ساعة في مطلع الأسبوع المقبل يدعو إلى الوحدة خلال انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، فيبدأ البث يوم الجمعة عند السّاعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيتم نقله في بث مباشر عالمي على فيسبوك ويوتيوب وتويتر، إضافة إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بهدف دعم من فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا أو من يشعر بالعزلة أو الاكتئاب.

وفي هذا الإطار، قال المنظمون إنّ عازف التشيلو Yo-Yo MA ومغني الراب شارلامان ذا جاد والقس الأميركي ريك وارين، سيكونون أيضاً من بين الّذين يتلون صلوات ويقدمون بعض الأغاني والرسائل الملهمة.

وأضاف المنظمون في بيان: “مهما كنتم تشعرون بالوحدة، لا تظنّوا أنّكم بمفردكم الآن. ندعوكم في أنحاء العالم لمشاركة الملايين في رسالة تضامن لمدة 24 ساعة مؤثرة”.

ويُشار إلى أنّ تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص العالمي، سينظم البث المباشر، وهو من عدة فعاليات تم تقديمها عن بُعد بهدف توحيد الناس خلال الوباء.