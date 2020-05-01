هيفاء وهبي توجّه تحيّة إحترام الى هؤلاء في عيد العمّال

متابعة بتجــــــــرد: “لا يستطيعون العمل من منازلهم”، بهذه العبارة تذكّرت النجمة هيفاء وهبي عبر “ستوري” على إنستغرام كلّ من يحتفل بعيد العمّال بعيداً عن عائلته وبيته رغم الظروف التّي يمرّ بها العالم أجمع.

كما أضافت في تغريدةٍ عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “عيد عمّال سعيد إلى من يقفون في الخطوط الأماميّة من أجلنا. كلّ الإحترام”، وأرفقت كلماتها بصورةٍ توضيحيّة عن المهن الّتي خصّتها بالذكر.

ويظهر في الصورة المنشورة أصحاب المهن التالية: الأطباء والممرضون، مراسلو القنوات التلفزيونية، العسكر والشرطة، وأصحاب المهن الحرّة.