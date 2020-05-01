ميريام فارس تقدم أغنية “قرقيعان و قرقيعان” من داخل منزلها

متابعة بتجــــــــرد: تحت شعار “قرقيعان في البيت أجمل” و “خليك بالبيت”، أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس فيديو بمناسبة عيد القرقيعان الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان وهو عيد مخصص للأطفال حيث يرتدون الملابس الشعبية ويطوفون في أحيائهم ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.

الفيديو تم تصوير مشاهده من داخل منزل ميريام، وأرفقته “ملكة المسرح” برسالة معبرة جدًا، حيث قالت: “هذه الأغنية إهداء لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم”.

وتابعت: “المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا…لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة. “الجدير بالذكر إن هذه الأغنية هي من كلمات وألحان يوسف العماني”.