ريم سامي تكشف لـ"الخليج 365" أصعب مشاهد "البرنس"

تشارك الممثلة المصرية ريم سامي في بطولة مسلسل "البرنس" وتراهن على شخصية "نورا" الشقيقة الصغرى لرمضان البرنس الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وهي فتاة حالمة وذكية، لكنها تتلقى صدمات كثيرة منها وفاة الأب واكتشافها مؤامرة قتل شقيقها بسبب الميراث.

وعن شخصية نورا تحدثت ريم سامي لـ"الخليج 365" قائلة: "أحببت الشخصية جدا على الورق، فهي فتاة ذات سمات خاصة، متعلمة ولديها طموح ولكنها تعيش في واقع صعب جدا، أجد أنها شخصية مركبة ومع تصاعد الأحداث تشهد تطورا كبيرا".

وكشفت عن أصعب مشاهد العمل قائلة: "أصعب المشاهد هي التي تواجه فيها نورا صدمات مثل معرفتها برغبة أشقائها بقتل رمضان البرنس بسبب الميراث، ورفضها هذه المؤامرة".





Advertisements

وعن تعاونها للمرة الثانية مع شقيقها المخرج محمد سامي قالت: "سعيدة جدا بالتعاون مع شقيقي، حيث يعرف قدراتي جيدا كما أنه مؤلف ومخرج المسلسل، وعندما انتهى من كتابة النص أخبرني بأنه يراني شديدة الشبه بشخصية نورا في مسلسل البرنس، وقمت بالتحضير للشخصية والاستعداد لها بشكل جيد".

وحول كواليس التصوير أكدت ريم سامي: "الكواليس كانت رائعة وخالية من أي منغصات، ولمست تعاونا كبيرا بين أعضاء فريق العمل الذي اجتهد لتقديم عمل فني ناجح، ولا أبالغ إذا قلت إن محمد رمضان متعاون جدا وكواليس العمل معه رائعة".

وعن تأثير أزمة فيروس كورونا على تصوير المسلسل أوضحت: "كل فريق العمل كان يشعر بالمسؤولية ويجتهد من أجل الانتهاء من التصوير، فقد صورنا ما يقرب من 15 يوما بعد انتشار الفيروس، وكانت الشركة المنتجة حريصة على تعقيم المكان وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة".





