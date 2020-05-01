حقيقة وفاة نجم بوليوود نصر الدين شاه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى نجم بوليوود نصر الدين شاه شائعة وفاته بعد تدهور حالته الصحية التي انتشرت، مساء الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها بعض وسائل الإعلام الهندية.

وخرج النجم الهندي، البالغ من العمر 69 عاما، على متابعيه بمنشور عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" يؤكد فيه أنه بصحة جيدة وملتزم بالبقاء في المنزل ومراقبة تداعيات الحجر المنزلي.





ولم تكتفِ أسرة نصر الدين شاه بذلك بل خرجت زوجته الفنانة راتنا باتاك بتصريح عبر حسابها الخاص على موقع تويتر تؤكد فيه أن زوجها وكل أفراد عائلتها ينعمون بصحة جيدة، وأن الحزن يخيم عليهم جراء فقدان النجمين عرفان خان وريشي كابور.

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وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد فيفيان شاه، الابن الأكبر للنجم الهندي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تحمل خطورة كبيرة، وقال: "للأسف هناك بعض المواقع الصحفية تداولت الخبر دون حتى التأكد من صحة المعلومة، لذلك خرجنا لنؤكد أن والدي بصحة جيدة، خاصة أن تلك الشائعات قد تؤدي إلى كوارث لبعض الأسر".

ويعد النجم الهندي نصر الدين شاه من عمالقة الجيل الذهبي لبوليوود، وقدم العديد من الأفلام الناجحة مثل "مهرا"، و"كريش"، و"إشكيا" و"ذا ديرتي بيكتشر".



