العراق يسجل حالة وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/1 08:21 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 39 حالة شفاء جديدة.
واضافت: "تم فحص ٣٣٣٨ نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٩٥٣٩٩".
وأوضحت أن الإصابات الجديدة تشمل: 24 حالة في الرصافة بغداد، و9 في الكرخ بغداد، حالتين في مدينة الطب، وحالة واحدة في النجف الأشرف، و17 في البصرة، و7 في كركوك، 7 في ميسان، وحالة واحدة في اربيل.
وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وكانت في مدينة المثنى، ليرتفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 94 حالة.
ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد بلغ ٢١٥٣ إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء ١٤١٤ حالة.
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