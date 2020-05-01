الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/5/1 08:07 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/1 08:07 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الأردن، الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وأوضحت الحكومة الأردنية أن الحالات الستة عبارة عن إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية). وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي شفاء غادرت المستشفيات، فيما تخضع 64 حالة أخرى للعلاج. وأشارت إلى أن إجمالي فحوصات كورونا ارتفع إلى 78885 فحصاً.

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