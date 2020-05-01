فيفي عبده تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لن تصدقوا ماذا كشفت

May 01, 2020
في صيف 2019، كشفت الفنانة فيفي عبده عن تقديم بلاغ من قبلها لنيابة مصر القديمة وذلك بسبب السرقة الكبيرة التي تعرضت لها من قبل العاملة المنزلية التي تعمل في بيتها في مصر القديمة، التي سرقت 5 كيلو ذهب ومبلغ مالي وهربت.
هذه الواقعة عادت الى الواجهة من جديد وذلك خلال حلول “عبده” ضيفة ضمن برنامج “راحت علينا” مع هشام حداد، حيث تطرقت الى محاولة القتل التي تعرضت لها من قبل هذه العاملة المنزلية وبمساعدة احد المقربين منها لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
نذكر أن فيفي عبده تطل طيلة شهر رمضان المبارك ببرنامج يحمل عنوان “خلي بالك من فيفي” وتقدمه فيفي عبده وزينب عبيد، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.
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