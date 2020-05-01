هاني رمزي وبوسي شلبي يشاركان في قافلة الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي والإعلامية بوسي شلبي وعدد من الفنانين، اليوم الجمعة، على المشاركة في إطلاق أكبر قافلة خير ستجوب ٢٢ محافظة.

ونشرت بوسي شلبي، صورة من الحدث عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "مع وزير الإعلام والفنانين في انطلاق قافلة الخير زي ما في ناس بتخرب في البلد، وعايزة تهد البلد، فيه ناس تانية كتير شرفاء بيحبوا البلد، وبيحاولوا يعملوا كل اللي في وسعهم لمساعدة البلد".

وأضافت: "صندوق تحيا مصر، إن شاء الله اليوم يطلق أكبر قافلة خير في رمضان، ١٥٠ طن مواد غذائية و١٥٠ طن لحوم و٣٠ طن مطهرات ومنظفات هتوصل لـ ٢٢ محافظة بإذن الله، نتشارك كلنا سوى عشان نعدي الأزمة بإذن الله".