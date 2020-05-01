تراند اليوم : "أبصق في وجهه".. فنانة شهيرة ترفض برنامج "رامز" مقابل 10 مليون دولار

هاجمت الفنانة المغربية، مريم حسين، برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال وهو برنامج مقالب للمشاهير.

وقالت حسين، إن "البصق" في وجه الفنان المصري رامز جلال، أهون عليها من إذلال نفسها ومدحه بكلمات يختارها، كما يفعل مع ضيوف برنامجه

Advertisements



وأكدت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أنها لا توافق على الظهور مع رامز جلال لمدحه وشتم نفسها، قائلة: "لن أظهر حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار".

وانتقدت الفنانة مريم حسين تصرفات، لجأت لها الفنانات في البرنامج، مؤكدة أنها "عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات، سوري (آسفة) يعني مو عشان شي، لكن هذه شخصيتي ما حدا يقول لي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر".

