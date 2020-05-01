تراند اليوم : مايا دياب تكشف معلومة مثيرة عنى"رامز محنون رسمي": ما فينا نضحك على بعض

كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، حقيقة معرفة المشاهير بطبيعة برامج المقالب وأشهر مقلب رامز جلال في "رامز مجنون رسمي".

وقالت دياب عبر تقنية "البث المباشر" عبر موقع "إنستغرام" مع الإعلامي الكويتي، علي نجم، إن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أنقذها من الوقوع ضحية في مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري، رامز جلال، حيث إن قرار إغلاق الطيران في لبنان قبل يوم واحد من تصويرها البرنامج منعها الذهاب إلى دبي.

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وأكدت، أنها تخوفت من حجرها صحيًا في دبي فور وصولها، والعكس في لبنان حال عودتها، خاصة وأنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وملتزمة بمنزلها، ولذلك قررت عدم الذهاب خوفًا على أسرتها.

وأوضحت مايا دياب، أنها كانت على علم بأنها ستحضر مع رامز جلال برنامج مقالب، حيث تم إبلاغها بالأمر، مؤكدًة: "ما فينا نضحك على بعض بس كل الضيوف بيعرفوا مسبقًا إنهم رايحين لعند رامز جلال بس ما بيعرفوا شو التفاصيل.. وإذا ما كان الموضوع هيك كان بسهولة بقدر كل ضيف يرفع دعوى عالبرنامج والقناة".

وأشارت مايا دياب، إلى أنه يتم إعلام الفنانين بوجود مقلب، ولكن لا أحد يعلم أي تفاصيل، مبينة أن رامز جلال يكون أشرس في برامجه كل عام عن الآخر، وأضافت: "رامز أكيد حضر فكرة برنامجه السنة الجاية وهيبدأ".