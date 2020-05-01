رامي صبري يعلن عن أحدث أعماله الغنائية

كشف رامي صبري عن أحدث أعماله الغنائية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر رامي صورة له من داخل ستوديو التسجيل وعلق عليها قائلا: "رامي صبري 2020 قريبا". Advertisements يذكر أن رامي صبري قد طرح مؤخراً أغنية "حياتي مش تمام" والتي حققت نجاح جماهيري كبير، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي. طرح مؤخراً أغنية "حياتي مش تمام" والتي حققت نجاح جماهيري كبير، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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