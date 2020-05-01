فريق مسار إجباري يصدر موقع لحفلاته الغنائية

طرح الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" موقعهم الرسمي، لعرض عدد من حفلاتهم الغنائية، وذلك بعد جولات فنية متعددة ناجحة.
أعلن" مسار إجباري" عن الموقع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلق قائلاً:"ولأنعارفين قد ايه احنا واحشينكم و وحشتكم حفلاتنا، قررنا نجمع لكم أرشيف بحفلات لينا على الويب سايت علشان تتفرجوا عليها في البيت."، يشمل الموقع سجل "أرشيفي" لعدد من حفلاتهم الغنائية
يذكر أن "مسار إجباري" قد طرح مؤخراً أغنية "رغم المسافة" مع الفنانة أسماء ابو اليزيد، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية "حد تايه" والتي صدرت مؤخراً على "يوتيوب"، وحققت أكثر من 400 ألف مشاهدة.
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