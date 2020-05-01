أحمد السعدني عن شهداء بئر العبد:أنضف مافينا

تقدّم الفنان أحمد السعدني بواجب العزاء لشهداء الوطن، الذين استشهدوا أمس جرّاء تفجير بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر السعدني صور للشهداء وعلق عليه قائلاً:"أنضف مافينا". Advertisements يذكر ان آخر أمال السعدني الدرامية كانت من خلال مسلسل "شبر ميّه"، وشاركه في البطولة "نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، محمد جمعة"، ومن تأليف:شريف بدر الدين، إخراج:طارق رفعت.

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