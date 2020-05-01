مريم حسين تهاجم ضيوف رامز جلال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ ضيوف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​، وذلك بسبب إستسلامهم وقبولهم الإذلال الذي يمارسه جلال معهم.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات.. يعني أنا عن نفسي والله العظيم لو يعطيني 10 ملايين دولار ويقولي قوليلي أنا جميل أو أنا مادري ايش لأتف بوجه.. سوري يعني مو عشان شي لكن هذه شخصيتي ما حدا يقولي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر".

وأضافت :"أنا بنتي صارت تصرفاتها مو حلوة بعد ما شفت البرنامج لكن أنا المسؤولة أنا المفروض ما أحط البرنامج وهي موجودة.. بنتي تروح تنام بحط البرنامج وبضحك وبصفق له وبرافوا عليك يا رامز استمر وحار على اللي يحاربك".

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