سلاف فواخرجي ترفض الحديث عن خلافها مع كاريس بشار-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - رفضت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ الحديث عن خلافها مع زميلتها الممثلة السورية ​كاريس بشار​ والذي يعود لحوالي الـ20 عاماً، وتحديداً في العام 1999، مشيرةً إلى أنها لا تحب الحديث في الموضوع، خاصةً أن الخلاف قديم ومرّ عليه زمن طويل.

وقالت:"لا تعليق ما بحب هذا ينسأل هالسؤال"، وأضافت خلال حوار لها عبر أثير إذاعة "نينار أف أم" السورية:" المشكلة إنسانية جارحة أفضل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش مستاهلة لأنه كبرنا".

ويشار إلى أن الممثلتين لم تظهرا في أي عمل مشترك منذ سنوات طويلة حيث يعتقد أنهما شاركتا معاً في مسلسل "ثلوج الصيف" في عام 1999 وأنهما اجتمعتا في مشهد واحد في مسلسل "ندى الأيام" للمخرج حاتم علي والذي عرض في عام 2006 من دون أن تتبادلا الكلام.

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