حورية فرغلي وأمير شاهين وغيرهما .. فنانون خطف الموت نصفهم الآخر.. وتألموا كثيراً بعدها

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي قصص الحب في الوسط الفني، التي أنهاها ​الموت​ قبل أن تكتمل ب​الزواج​، أو بعد فترة قصيرة من وقوعه.

من أشهرها قصة حب الممثلة المصرية ​حورية فرغلي​ في بداية حياتها، لكن خطيبها الذي أحبته توفي قبل يوم واحد فقط من حفل زفافهما، في حادث سيارة.

الممثل المصري ​أمير شاهين​، كشف أنه لم يحب في عمره سوى مرة واحدة، كانت بطلتها الممثلة المصرية الراحلة ​ميرنا المهندس​، التي خطفها الموت قبل أن تتوج قصة حبهما بالزواج.

الممثلة المصرية ​نهى العمروسي​أيضاً خطف الموت زوجها الممثل المصري ​مصطفى كريم​، وهو في عمر السابعة والثلاثين، إذ توفي عام 1997 بعد معاناة مع مرض ​السرطان​، وكان هو الحب الوحيد في حياتها.