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ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي قصص الحب في الوسط الفني، التي أنهاها الموت قبل أن تكتمل بالزواج، أو بعد فترة قصيرة من وقوعه.
من أشهرها قصة حب الممثلة المصرية حورية فرغلي في بداية حياتها، لكن خطيبها الذي أحبته توفي قبل يوم واحد فقط من حفل زفافهما، في حادث سيارة.
الممثل المصري أمير شاهين، كشف أنه لم يحب في عمره سوى مرة واحدة، كانت بطلتها الممثلة المصرية الراحلة ميرنا المهندس، التي خطفها الموت قبل أن تتوج قصة حبهما بالزواج.
الممثلة المصرية نهى العمروسيأيضاً خطف الموت زوجها الممثل المصري مصطفى كريم، وهو في عمر السابعة والثلاثين، إذ توفي عام 1997 بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان هو الحب الوحيد في حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي وأمير شاهين وغيرهما .. فنانون خطف الموت نصفهم الآخر.. وتألموا كثيراً بعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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