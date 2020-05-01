ميريام فارس تحتفل بعيد القرقيعان بأغنية من داخل الحجر المنزلي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد القرقيعان الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان وهو عيد مخصص للأطفال حيث يرتدون الملابس الشعبية ويطوفون في أحيائهم ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية، أطلقت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ أغنية جديدة بعنوان "قرقيعان وقرقيعان"، وذلك عبر يوتيوب من كلمات وألحان يوسف العماني.

مشاهد الفيديو تم تصويرها بالكامل من داخل منزلها، وأرفقت ميريام العمل برسالة معبرة قالت فيها":هذه الأغنية إهداء لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم... المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة."

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