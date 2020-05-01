مصطفى قمر يهنئ إبنه على دوره في مسلسل "خيانة عهد"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان المصري ​مصطفى قمر​ إبنه تيام على دوره في مسلسل "خيانة عهد" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية يسرا ويعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر مصطفى عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لإبنه من العمل وعلّق بالقول:"مبرووووووك ياتيمو باركوا لتيام قمر ياجماعة بصراحة عامل دور حلو قوي".

وبدوره ردّ تيام عليه بالقول:"الله يبارك فيك يا حبيبي، تلميذك يا باشا".

يشارك في بطولة المسلسل أيضاً الممثلين حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور، وهو من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

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