قمر تتلقى تهديداً بالقتل أمام أعين إبنها!!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الفنانة اللبنانية قمر​ عن تليقها تهديداً بالقتل أمام أعين إبنها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جزءًا من محادثة السيدة التي هددتها لتعود وتحذفها، والتي قالت فيها:"ننتظرك في لبنان، هالمرة هتكون أخرتك، عم تلعبي مع أسيادك ياللي صنعوكي وعملوكي، نحرقلك وجهك قدام عيون ابنك، ودعي زباينك ودبي، حتكون أخر مرة بتشوفيهن بها، قرب وقتك، ناطرينك".

وردت عليها قمر: "نحنا في شهر فضيل وأيام فضيلة، وهول الناس المجرمين المأجورين المهووسين مش مصليين عالنبي.. وحياتهم كلها واقفة بس ع قمر وكيف بدنا نقتل وندمر قمر وابنها.. أنا ما بعمري سألت عن شيء اسمه خوف، لأني أؤمن أن من أعطاني الروح هوي واحدو يلي بياخدها فقط لا غير.. وين ماكنتو بأمريكا، سوريا، كندا، بيروت".

وتابعت قمر: "ما تفتكروا إنو عايشين بغابة نحنا أو تستغلو الوضع يلي العالم مارق فيه سواء كان وضع الكورونا أو وضع المشاكل في لبنان، كونو أكيدين مش رح قصر مع أكبر واحد فيكن وهل قصة يلي ما كانت تخلص ولا كنتو تحلو عن حياتي ولا كورونا ولا رمضان ولا إنو العالم كله منهار ولا عم تشوفو إنه الناس عم تموت من مرض كورونا ويلي عم يموت من الجوع.. كل يلي عم يسير ما خلاكم تحلو عني".